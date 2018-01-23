В России сравнили новые санкции США с "объявлением войны"

Российский банкир назвал санкции США по принципу близости к Путину безумием

Любые экономические санкции против российских финансовых институтов будут похожи на "объявление войны".

Такое мнение высказал глава российского банка "ВТБ" Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает РБК.

"Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве", — сказал Костин.

Он также заявил, что сейчас начинается этап новой гонки вооружений, от которой выиграют "только генералы и те, кто производит оружие".

"НАТО требует больше оружия и распространяет большое количество оружия в Европе, Россия будет отвечать тем же", — считает Костин.

По его словам, если это и не приведет к ядерной войне, то "еще больше испортит отношения между Москвой и Вашингтоном".

"Кто знает, что произойдет в Сирии, или в Прибалтике, или в Черном море, где у вас есть американские военные корабли. Чем больше у вас оружия, тем больше оснований полагать, что может просто случайно произойти вспышка", — сказал банкир.

Он также прокомментировал введение персональных санкций относительно близкого окружения президента РФ.

Что касается санкций США по принципу дружбы и близости к президенту России Владимиру Путину — это безумие, считает банкир, пишет РИА Новости.

"Любые списки — ну что это такое? Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие. Другого сказать не могу", — сказал он.

Он считает, что западные санкции "действительно противозаконны".

Ранее экс-сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид заявил, что российские олигархи из окружения Путина, опасаясь новых санкций США, ведут тайные переговоры с представителями министерства финансов и Государственного департамента США.