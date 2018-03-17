В России стартовали выборы президента страны

Первыми открылись участки на Чукотке и на Камчатке.

На нескольких избирательных участках уже начались выборы президента России фото: EPA/UPG

На территории Российской Федерации в восточных округах начались выборы главы государства.

Открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае, на которых граждане смогут проголосовать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, порядка 5,5 миллионов россиян на нынешних выборах проголосуют по месту фактического нахождения. Это новшество на территории России применяется впервые и заменит открепительные талоны. Для голосования не по месту прописки достаточно было подать в территориальную избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей на другом участке.

"Больше всего приедет из Германии, США, Франции и Великобритании. Одна только миссия БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ — это около 500 человек, причем в составе будут все руководители организации, и нынешние, и бывшие. Они выбрали 33 региона, в которых будут осуществлять наблюдение", — заявила Памфилова.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.

В свою очередь, в посольстве РФ в Украине выразили возмущение из-за ограничения доступа к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента.

Ранее в МИД России заявили, что решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.