В России суд забрал принадлежавший "Рошен" торговый знак

Иск против кондитерской компании подал бизнесмен из Подмосковья.

Продукция компании "Рошен" "Антикор"

В Российской Федерации суд по исковому заявлению предпринимателя из Подмосковья Олега Сохацкого прекратил правовую охрану торгового знака "KREMONA", закрепленного за принадлежащей Петру Порошенко кондитерской компанией " Рошен ".

9 января Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск Сохацкого к дочернему предприятию "Кондитерская компания "Рошен" (Киев, Украина) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KREMONA" (№423199) в отношении товаров 30-го класса МКТУ (напитки на основе кофе, какао или шоколада; зерновые продукты, готовые к употреблению) вследствие его неиспользования, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Судьи решили досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "KREMONA" в отношении всех товаров этого класса МКТУ.

К слову, как сообщается на интернет-портале "Роспатента", оспариваемый торговый знак был зарегистрирован на компанию "Рошен" 19 ноября 2010 года и был действителен до 12 августа 2019 года.

Напомним, ранее представители банковского дома Ротшильдов попытались оправдать Порошенко в деле продажи этой кондитерской компании.