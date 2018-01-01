В России Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов

Российский суд довлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.
В качестве органов, принявших решение о внесении в реестр, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор, сообщает "Коммерсант".
Отметим, что в настоящее время доступ к этим ресурсам пока не ограничен.
Напомним, ранее Таганский районный суд Москвы рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в России мессенджера Telegram. Роскомнадзор мотивировал свое требование тем, что компания Павла Дурова отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.
Накануне Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе по иску регулятора "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".
В то же время в Сети публиковались несколько способов, как обойти блокировку Telegram.