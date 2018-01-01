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В России Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов

Сегодня, 17:57

Российский суд довлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.

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Telegram попал в реестр запрещенных сайтов в РФ
Cайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной к распространению в РФ информации.

В качестве органов, принявших решение о внесении в реестр, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор, сообщает "Коммерсант".

Отметим, что в настоящее время доступ к этим ресурсам пока не ограничен.

Напомним, ранее Таганский районный суд Москвы рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в России мессенджера Telegram. Роскомнадзор мотивировал свое требование тем, что компания Павла Дурова отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Накануне Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе по иску регулятора "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

В то же время в Сети публиковались несколько способов, как обойти блокировку Telegram.
Теги:  
Telegram, блокировка, Россия, мессенджер, Роскомнадзор
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