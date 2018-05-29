В России торжественно открыли памятник Путину, с которого исчез Путин: фото

Очевидцы уверяют, что статуя президента России ранее была на постаменте, однако теперь "спрятана в надежном месте".

С памятника Путину исчезла статуя президента Фото: Znak.com

В селе Частоозерье Курганской области России 29 мая с почестями отрыли памятник президенту России Владимиру Путину с громким названием "Служение отечеству".

Как пишет Znak.com, памятник представляет собой карту России, перед которой стоит кафедра с гербом России и конституцией, а вверху висят флаги РФ, СССР и Российской империи.

По информации издания, сразу после возведения памятника за кафедрой стояла 3,5-метровая скульптура Путина, однако к открытию ее сняли и увезли в неизвестном направлении.

Придумал памятник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ильтяков. На открытии он заявил, что статуя Путина исчезла, потому что это могло стать прецедентом и такие памятники начали бы появляться по всей стране. Политик заверил, что "президент скромный человек".

В комментарии журналистам Ильтяков добавил, что изваяние Путина "спрятано в укромном месте", а зато теперь каждый желающий может стать на его место за трибуной, почувствовать за спиной всю Россию и ответственность президента.

"Он когда-то, когда придет время, вернется на свое законное место", — указал Ильтяков на пустующий постамент.

В издании отметили, что, по их информации, Путина убрали, поскольку в администрации президента к данной идее отнеслись резко отрицательно.

Напомним, в родном городе Карла Маркса, небольшом немецком населенном пункте Трир, открыли памятник легендарному философу, несмотря на протесты местного населения.

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