В России удивили новой навозной скульптурой, опубликованы фото

В центре села Уолба появилась собачья упряжка — символ 2018 года.

В России житель Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов слепил из навоза новую скульптуру.

На этот раз в центре села Уолба появилась собачья упряжка — символ 2018 года, сообщает местное издание news.ykt.ru.

Боппосов отметил, что внутреннее убранство урасы тоже из навоза. Композиция находится в центре села. Отметим, что это уже не первая подобная композиция россиянина. Ранее он уже лепил новогоднюю елку, змею, коз, обезьян и петуха.

Напомним, ранее в России слепили новогоднюю елку из навоза.