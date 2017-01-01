Антилов принимал активное участие в митингах против Бориса Ельцина в 1992–1993 годах.

Виктор Анпилов. Скриншот

В России умер известный политический деятель глава движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов. Политику было 72 года.

Об этом сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина, политик скончался несколько часов назад в больнице от инсульта, пишет ТАСС.

"13 января [Анпилов] ехал на встречу [кандидата в президенты России от КПРФ Павла] Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал — oбширный инсульт. Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался", — сказала она.

73-летний Анпилов был председателем исполнительного комитета движения "Трудовая Россия". Он принимал активное участие в митингах против Бориса Ельцина в 1992–1993 годах.

Напомним, в России на 82-м году жизни умер актер Михаил Державин. Артиста похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.