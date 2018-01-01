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В России умерла переводчица книг о Гарри Поттере

Сегодня, 12:35

Мария Спивак была автором переводов 10 книг Джоан Роулинг.

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Мария Спивак скончалась в возрасте 55 лет facebook.com/alla.shteynman
В России в возрасте 55 лет скончалась писательница, автор романов и переводчица на русский язык саги о Гарри Поттере Мария Спивак.

Она была автором переводов 10 книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, благодаря чему получила известность. При этом многие не одобрили особенности переводов Спивак, особенно стремление переводить топонимы и имена главных героев.

Как отметила директор издательства Phantom Press Алла Штейнман, Спивак неоднократно получала письма с угрозами. Она не исключила, что травля стала причиной болезни и смерти переводчицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в России ушел из жизни солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский.

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Теги:  
Гарри Поттер, Мария Спивак, переводчик
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