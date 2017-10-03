В России уверяют, что ликвидировали в Сирии семь командиров ИГИЛ

Общие потери боевиков составили 304 человека убитыми и более 170 ранеными.

Российские вертолеты в Сирии, иллюстрация. Reuters

В Сирии российская авиация за последние двое суток уничтожила на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров боевиков ИГ.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

Среди уничтоженных — выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который координировал действия штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата. Общие потери боевиков составили 304 человека убитыми и более 170 ранеными.

Также авиация уничтожила центр сбора и подготовки иностранных наемников, три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

По словам Конашенкова, эффективные удары авиации позволил сирийской армии продолжить освобождение от боевиков территории вдоль Евфрата.

Напомним, боевики ИГИЛ заявили об успешной "зачистке" российских солдат.