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В России уверяют, что ликвидировали в Сирии семь командиров ИГИЛ

Сегодня, 09:56

Общие потери боевиков составили 304 человека убитыми и более 170 ранеными.

Сирия, вертолет, Россия
Российские вертолеты в Сирии, иллюстрация. Reuters
В Сирии российская авиация за последние двое суток уничтожила на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров боевиков ИГ.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

Среди уничтоженных — выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который координировал действия штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата. Общие потери боевиков составили 304 человека убитыми и более 170 ранеными.

Также авиация уничтожила центр сбора и подготовки иностранных наемников, три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

По словам Конашенкова, эффективные удары авиации позволил сирийской армии продолжить освобождение от боевиков территории вдоль Евфрата.

Напомним, боевики ИГИЛ заявили об успешной "зачистке" российских солдат.

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