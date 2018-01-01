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В России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей: фото

Сегодня, 15:21

В общем, даже несмотря на многовековые традиции российского царебожия, полотно вызывает немалую оторопь.

Путин и Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев Reuters
В городе Тула на художественном вернисаже в городской детской библиотеке экспонировали картину, на которой президент РФ Владимир Путин и глава Кабмина Дмитрий Медведев изображены в виде святых Православной церки.

Соответствующее сообщеие в пятницу, 22 июня, опубликовали журналисты портала TJournal. Картина получила названия "Под мирным небом". Центральное место на полотне занимает изображение Путина, облаченного в золотые доспехи и в античной колеснице, запряженной "тройкой" коней. От него "исходит божественное сияние". Компанию первым двум лицам российского государства составили Матерь Божья с младенцем, император Николай II Романов, глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) и знамя правящей партии "Единая Россия".

По данным журналистов, автором полотна выступил Александр Немцов − известный тульский художник, специализирующийся на пейзажах.

Путин и Медведев 2
Reuters

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России перед мартовскими президентскими выборами замироточила икона Путина.

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Теги:  
Православная церковь, библиотека, Владимир Путин, Медведев, патриарх Кирилл, картина, Тула
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