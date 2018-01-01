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В России в ДТП погибли и пострадали украинцы — СМИ

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Смертельная авария произошла сегодня рано утром.

ДТП, оформление, Россия
В России произошла авария, погибли двое украинцев, узнали журналисты vk.com/auto_42
В воскресенье, 8 июля, утром под российским городом Орел на объездной дороге столкнулись фура и микроавтобус, погибли два человека, а пять — получили травмы.

Авария произошла в 6:16 на ул. Итальянская, пишет ТАСС со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы.

По сведениям источника агентства в экстренных службах Орловской области, в ДТП погибли и пострадали украинцы.

"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины. Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу", — отмечается в материале.

Напомним, в начале июня в Тульской области РФ попал в аварию пассажирский микроавтобус, в котором ехали украинцы, пострадали три человека. Узнать больше об инциденте можно здесь

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Россия, ДТП, Орел, авария, украинцы, погибли
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