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В России в "Мост глупости" врезалась 148-я по счету "Газель": фото

Сегодня, 10:44

Как говаривал некогда Альберт Эйнштейн, есть две беспредельных и безграничных вещи - Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, по поводу Вселенной он сомневался.

Под мостом как Чкалов
Мост глупости twitter.com/FoolsBridge
В Санкт-Петербурге очередной автомобиль "Газель" не смогл проехать под путепроводом на перекрестке Софийской улицы и Ленсоветовской дороги - известном как "Мост глупости".

Соответствующая информация была опубликована в Twitter-аккаунте FoolsBridge.

​Судя по фотографиям из Сети, водитель автомобиля пытался проехать под мостом, на котором размещен плакат "Газель не проедет" и в результате его транспортное средство лишилось кузова.

Под мостом как Чкалов 2
Так выглядит после инцидента очередная "жертва" "Моста глупости" twitter.com/FoolsBridge

Согласно имеющимя данным, этот автомобиль стал уже 148-м по счету, врезавшимся в "Мост глупости".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России военные на трассе уронили танк в кювет.


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Теги:  
Санкт-Петербург, Газель, мост глупости, автомобиль
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