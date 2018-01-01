В России в результате крушения самолета есть жертвы, опубликовано фото с места трагедии

Легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в приток реки Абакан.
"Около 13:00 легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в приток реки Абакан вблизи поселка Кайбала в Хакасии. Погибли двое находившихся в самолете человека", – сообщает источник агентства "Интерфакс".
Отмечается, что жертв и разрушений на земле нет.
В ГУ МЧС по Хакасии подтвердили факт аварии. "В районе дачного общества Орбита произошла жесткая посадка легкомоторного (двухместного) самолета", — говорится на сайте министерства.
Позже в пресс-службе российского Следственного комитета сообщили, что в связи с крушением самолета возбуждено дело.
"По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в заявлении.
По данным Следкома, погибли два человека — пилот и пассажир самолета, носовая часть воздушного судна разрушена.
Напомним, ранее под Липецком в результате крушения легкомоторного самолета погибли пилот и пассажир воздушного судна.
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