В России в результате крушения самолета есть жертвы, опубликовано фото с места трагедии

Легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в приток реки Абакан.

В Хакассии потерпел крушение самолет zapsib-sut.sledcom.ru

В субботу, 21 апреля, в результате крушения легкомоторного самолета в российском регионе Хакасия погибло два человека.

"Около 13:00 легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в приток реки Абакан вблизи поселка Кайбала в Хакасии. Погибли двое находившихся в самолете человека", – сообщает источник агентства "Интерфакс".

Отмечается, что жертв и разрушений на земле нет.

В ГУ МЧС по Хакасии подтвердили факт аварии. "В районе дачного общества Орбита произошла жесткая посадка легкомоторного (двухместного) самолета", — говорится на сайте министерства.

Позже в пресс-службе российского Следственного комитета сообщили, что в связи с крушением самолета возбуждено дело.

"По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в заявлении.

По данным Следкома, погибли два человека — пилот и пассажир самолета, носовая часть воздушного судна разрушена.

Напомним, ранее под Липецком в результате крушения легкомоторного самолета погибли пилот и пассажир воздушного судна.

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