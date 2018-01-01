В России внезапно умер глава известного пропагандистского сайта

Скоропостижно скончался основатель информационного агентства Anna News.

Марат Мусин умер в результате обрыва тромба Фото: Facebook/Олег Блохин

В России ушел из жизни основатель и глава информационного агентства Anna News Марат Мусин, который активно с места событий освещал войну в Сирии и военные действия в "ЛНР" и "ДНР".

По информации Telegram-канала WarGonzo, причиной смерти военного журналиста стал обрыв тромба. Отмечается, что умер он внезапно во время командировки в Казань.

Информацию подтвердил в Facebook российский военный корреспондент Олег Блохин.

"Марат Мусин... Мир душе, сил родным", - написал он в соцсети.

Комментаторы начали спрашивать, не в Сирии ли умер Мусин. Блохин написал, что, по предварительным данным, он умер в России, однако информации об этом ни на каких ресурсах, включая Anna News, пока нет.

Напомним, Марат Мусин — профессор МГУ, политолог, специалист по финансовой разведке. Он был основателем Anna News - одного из ведущих пропагандистских агентств, которое активно освещает события в террористических "ДНР" и "ЛНР". С началом участия России в войне в Сирии пропагандисты агентства расширили свою зону вещания и отправились освещать войну со стороны армии Башара Асада.

Как ранее сообщалось, в реанимации Екатеринбурга 13 апреля скончался, не приходя в сознание, журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который одним из первых в России написал о гибели в Сирии российских наемников "Вагнера". Журналист выпал с балкона собственной квартиры, которая находится на пятом этаже одного из домов города.

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