В России военные с автоматами "отжали" общежитие. Помешали коммунальщикам отрезать отопление

В здании проживает 140 человек, почти все — офицеры из местной военной части.
Компания, управляющая общежитием, задолжала за отопление 31 миллион рублей, пишет 47news.ru.
В здании проживает 140 человек, почти все — офицеры из местной военной части.
Отопления в общежитии не было с начала отопительного сезона, а горячую воду в здании отключили еще в июле. В минувшие выходные жители самостоятельно подключили индивидуальный отопительный пункт. Этому попытались помещать коммунальщики, решив отрезать трубу.
В ответ, на место прибыл военный комендант Сертоловского гарнизона в сопровождении 30 бойцов, вооруженных автоматическим оружием. Они оцепили здание.
Напомним, ранее сообщалось, что в Лениградской области школьники забросали камнями узника концлагеря.
Фото: 47news.ru.