В России военные с автоматами "отжали" общежитие. Помешали коммунальщикам отрезать отопление

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1 / 3 В РФ военные с автоматами «отжали» общежитие (47news.ru)

В здании проживает 140 человек, почти все — офицеры из местной военной части.

В РФ военные с автоматами «отжали» общежитие 47news.ru

В Агалатово ( Ленинградская область РФ ) военные, вооруженные автоматами, заблокировали здание собственного общежития, попытавшись предотвратить отключение горячей воды коммунальщиками.

Компания, управляющая общежитием, задолжала за отопление 31 миллион рублей, пишет 47news.ru.

В здании проживает 140 человек, почти все — офицеры из местной военной части.

Отопления в общежитии не было с начала отопительного сезона, а горячую воду в здании отключили еще в июле. В минувшие выходные жители самостоятельно подключили индивидуальный отопительный пункт. Этому попытались помещать коммунальщики, решив отрезать трубу.

В ответ, на место прибыл военный комендант Сертоловского гарнизона в сопровождении 30 бойцов, вооруженных автоматическим оружием. Они оцепили здание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лениградской области школьники забросали камнями узника концлагеря.

Фото: 47news.ru.