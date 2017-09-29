В России военный расстрелял сослуживцев: погибли офицер и трое военных

Стрелявший скрылся с полигона вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами.

Facebook Юрия Мысягина

В России в Амурской области военнослужащий из автомата расстрелял сослуживцев : погибли офицер и трое военных, еще двое — ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, пишет РИА "Новости".

Инцидент произошел на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб.

"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", — сообщили в Минобороны РФ.

На месте инцидента скончались трое военных, еще двое были госпитализированы с ранениями.

В то же время стрелявший скрылся с полигона вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами.

"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", — отметили в ведомстве.

Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, среди которых — нервный срыв военнослужащего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В Амурскую область направлена комиссия во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск.

В свою очередь власти Амурской области поручили усилить охрану школ, котельных, городской больницы и административных зданий "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".

Напомним, в России пенсионер расстрелял трех человек: двое погибли.