В России воспитательница в детском саду заставляла ребенка драить унитазы

После обращения к руководству детсада директор обещала уволить сотрудницу.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Об издевательствах сестра мальчика рассказала в паблике "ЧП Омск", сообщает om1.ru. Она сообщила, что младший брат пожаловался бабушке на то, что воспитательница называла его какашкой, запирала одного в комнате и заставляла во время тихого часа драить унитазы. Произошедшее, по словам сестры ребенка, зафиксировала камера наблюдения.
После обращения к руководству детсада директор обещала уволить сотрудницу, но та оформила больничный, а бабушке мальчика начали звонить из департамента образования с просьбой решить все на месте и никуда не обращаться.
В администрации города опровергли информацию, сообщает Om1.ru. Сотрудники департамента образования заявили, что факты не подтвердились, и предположили, что ребенок придумал эту историю.
По результатам доследственной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка, пока ее отец забирал из детсада старшую дочь На следующий день полицейские задержали похитительницу.