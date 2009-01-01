В России воспитательница в детском саду заставляла ребенка драить унитазы

После обращения к руководству детсада директор обещала уволить сотрудницу.

В РФ воспитательница заставляла ребенка драить унитазы bk55.ru

российском Омске начали проверку информации о том, что в детском саду №91 четырехлетнего мальчика заставляли мыть туалет и запирали одного в спальной комнате.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Об издевательствах сестра мальчика рассказала в паблике "ЧП Омск", сообщает om1.ru. Она сообщила, что младший брат пожаловался бабушке на то, что воспитательница называла его какашкой, запирала одного в комнате и заставляла во время тихого часа драить унитазы. Произошедшее, по словам сестры ребенка, зафиксировала камера наблюдения.

После обращения к руководству детсада директор обещала уволить сотрудницу, но та оформила больничный, а бабушке мальчика начали звонить из департамента образования с просьбой решить все на месте и никуда не обращаться.

В администрации города опровергли информацию, сообщает Om1.ru. Сотрудники департамента образования заявили, что факты не подтвердились, и предположили, что ребенок придумал эту историю.

По результатам доследственной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка, пока ее отец забирал из детсада старшую дочь На следующий день полицейские задержали похитительницу.