В России вслед за Telegram готовятся блокировать Viber

В компании заявили, что не могут предоставить ключи шифрования, так как их не существует.

Мессенджер Viber в России может ждать судьба заблокированного Telegram . Это произойдет в случае, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования. Об этом заявил министр связи РФ Николай Никифоров.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, так как полномочия в части таких специфических вопросов выполнения приказа по предоставлению ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - цитирует министра РБК.



В свою очередь директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова заявила, что Роскомнадзор и ФСБ не обращались к ним с просьбой передавать ключи шифрования.

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При этом она отметила, что даже в случае такового обращения передать ключи не получится, поскольку они хранятся на устройствах пользователей.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что на данный момент ФСБ и Роскомнадзор не обращались в Viber с просьбой о предоставлении ключей шифрования, которыми, к слову, не обладает наша компания в связи с технологией сквозного шифрования всех чатов и видео/аудиозвонков в Viber. Благодаря ей, ключи находятся на устройствах пользователей и проходят весь путь от отправителя к получателю в виде кода. Таким образом, все, чем мы обладаем, — это логи (факт соединения между пользователями)", — сказала Рожкова.

Напомним, 30 апреля и 1 мая в России прошли митинги против блокировки Telegram.

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