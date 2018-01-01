В России загадочно погиб рассказавший о наемниках "Вагнера" журналист

Коллеги сообщают, что мужчина выпал из окна.

Максим Бородин при таинственных обстоятельствах выпал из окна Фото: e1.ru

В России 13 апреля при таинственных обстоятельствах умер журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который писал о гибели наемников "Вагнера" в Сирии.

"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - цитирует главного редактора РИА "Новый день" Полину Румянцеву "МБХ медиа".

По словам коллеги погибшего, Бородин выпал из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже. От полученных травм, не приходя в сознание, мужчина скончался в больнице.

Ремянцева утверждает, что предпосылок для самоубийства у молодого журналиста не было. Она убеждена, что его гибель могла быть не случайной.

Известно, что Бородин был одним из немногих сотрудников российских СМИ, кто открыто сказал о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" из Асбеста после авиаудара международной коалиции 7 февраля в Сирии.

Напомним, российские журналисты выяснили, что наемников частной военной компании "Вагнера" уже на протяжении многих лет готовят в лагере, расположенном в хуторе Молькино неподалеку от Краснодара.