В России загадочно погиб рассказавший о наемниках "Вагнера" журналист

Коллеги сообщают, что мужчина выпал из окна.
"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - цитирует главного редактора РИА "Новый день" Полину Румянцеву "МБХ медиа".
По словам коллеги погибшего, Бородин выпал из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже. От полученных травм, не приходя в сознание, мужчина скончался в больнице.
Ремянцева утверждает, что предпосылок для самоубийства у молодого журналиста не было. Она убеждена, что его гибель могла быть не случайной.
Известно, что Бородин был одним из немногих сотрудников российских СМИ, кто открыто сказал о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" из Асбеста после авиаудара международной коалиции 7 февраля в Сирии.
Напомним, российские журналисты выяснили, что наемников частной военной компании "Вагнера" уже на протяжении многих лет готовят в лагере, расположенном в хуторе Молькино неподалеку от Краснодара.