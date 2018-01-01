В России законодательно разрешили собирать хворост

По указанию президента, валежник включен в перечень недревесных ресурсов.

В России отныне разрешено собирать хворост Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал изменения в Лесной кодекс РФ, которые причислят хворост к ресурсам, не имеющим отношения к древесине

Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что теперь граждане России могут собирать валежник без опасения быть наказанными за порчу лесных ресурсов страны.

Как известно, ранее данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федераций.

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