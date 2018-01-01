В России законодательно разрешили собирать хворост

По указанию президента, валежник включен в перечень недревесных ресурсов.
Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что теперь граждане России могут собирать валежник без опасения быть наказанными за порчу лесных ресурсов страны.
Как известно, ранее данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федераций.
Жительницу поселка Полтавка Омской области Екатерину Прец обвинили в экстремизме из-за жалобы на плохие дороги района. Чиновники заявили, что публикация женщины в соцсети Одноклассники несет в себе "экстремистский характер".