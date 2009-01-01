В России затопило рудник "Мир", 102 шахтера уже подняты на поверхность, судьба 17 — неизвестна

Всего в шахте были заблокированы 150 человек.

На руднике "Мир" затопило шахту. Reuters

На руднике "Мир" в российском городе Мирный (Якутия — ред.), принадлежащем компании "Алроса", вода затопила шахту, в результате чего около 150 человек оказались заблокированы в шахте.

Предположительно, в шахту из отработанного карьера попало 200 тысяч кубометров грунтовых вод.

"Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция", — отметили в компании.

Как пишет Интерфакс, на данный момент подняты на поверхность 102 человека. В процессе подъема еще 33 человека. Остается неизвестной судьба 17 горнорабочих рудника.

"На рудник подано электричество, возобновлена работа клетей, начат подъем горняков на поверхность", — сказал источник.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".

Планируемый срок эксплуатации — 50 лет. Его производительность составляет около миллиона тонн руды в год.

Напомним, 11 февраля в результате взрыва на шахте "Воркутинская" в республике Коми погибли 36 человек.

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