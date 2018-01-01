В России успокоили, что транзиту газа в Европу через Украину ничего не угрожает

Россия продолжит поставлять газ в Европу до расторжения контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Транзиту газа в Европу через территорию Украины ничего не угрожает.

Как сообщили в Министерстве энергетики РФ, Россия продолжит поставлять газ в Европу до расторжения контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", пишет Reuters.

В телефоной беседе с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шевчовичем глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил, что транзит газа в Европу остаётся надежным.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 3 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Позже стало известно, что Украина договорилась о поставках газа с польской компанией PGNiG. В "Нафтогазе" отметили, что уже начали закачивать газ из Европы.

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом в "Газпроме" заявили о несогласии с аргументацией Стокгольмского арбитража