В России заявили, что украинский язык превосходит русский

Русские и украинцы – это два высококультурных европейских народа с богатой литературой, с богатой традицией, считает эксперт.

Ученый пояснил, чем украинский язык лучше русского. Svitovyd

Заявления о том, что украинский язык "лингвистически ниже уровнем" русского языка эксперт оценил как абсурдные с научной точки зрения.

Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов, комментируя высказывание декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, пояснил "Обозревателю", почему такие оценки украинского языка являются "абсолютной чепухой" с научной точки зрения.

"Если говорить строго научно, то украинский язык сохранил намного больше грамматических и лингвистических славянских форм, чем русский язык. Да, конечно, русский язык имеет много красивых словесных форм, поскольку на нем писали хорошие писатели, но их имеет много и украинский язык - на украинском языке тоже писали замечательные писатели. Но в смысле того, что ценят лингвисты – обычные люди этого просто не чувствуют – это более богатая грамматика. Она в украинском языке, конечно, лучше сохранена", – заявил Зубов.

И добавил: "Скажем, санскрит или древнегреческий язык намного богаче современных европейских языков, того же английского или немецкого. Это объективный научный факт. Украинский язык в этом же смысле намного богаче русского языка, который утерял, например, звательный падеж".

При этом историк подчеркнул, что такие оценочные суждения являются "просто шовинизмом" и "недопустимы в культурном обществе".

По его словам, дискуссии о "примитивных народах" и "примитивных языках" - дискуссии времен "колониализма и расизма", которые "давно ушли в прошлое". "Сегодня мы не можем говорить о том, что есть более примитивные и менее примитивные народы, более примитивные и менее примитивные формы мышления, обусловленные более примитивным и менее примитивным языком. Даже самые простые народы, какие-нибудь австралийские аборигены, имеют сложный богатый не только язык, но и фольклор", – подчеркнул Зубов.

"А что касается русских и украинцев, то это два высококультурных европейских народа с богатой литературой, с богатой традицией", – считает эксперт.

Таким образом, констатировал он, "заявление Третьякова – это даже не фашизм, это нацизм и расизм. Вот что сквозит в этом заявлении".

"Я как русский человек извиняюсь за это заявление, которое сделано от имени моего народа. Я думаю, Виталий Товиевич (Третьяков. – Ред.), мягко говоря, глубоко неправ", – резюмировал Зубов.

Ранее бывший народный депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион заявила, что в Украине воюют с украинским языком. Поэтому она считает, что в отношении тех, кто не владеет национальным языком, необходимо применять строгие меры: "Ни работы, ни образования без знания языка".

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что не хочет объявить 2019-й Годом украинского языка. И предложил альтернативу. Гарант пообещал позаботиться о гражданах Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки.