В России журналисты показали лагерь подготовки наемников Вагнера, фото

Закрытая зона с казармами расположена в 30 километрах от Краснодара.
Корреспондент Znak.com побывал в населенном пункте и пообщался с солдатами на КПП и местными жителями.
По информации журналиста, лагерь наемников находится в километре от Молькино. От посторонних его защищают несколько КПП, поэтому на территорию так называемой воинской части пройти невозможно. Однако со стороны видны казармы, которые расположены в облицованных сайдингом домиках, а также решетчатый забор. По словам корреспондента, все камеры наружного наблюдения смотрят внутрь периметра, значит действий извне здесь не опасаются.
Автор публикации на парковке увидел автомобили и спросил у одного из водителей, здесь ли расположен лагерь Вагнера.
"Да, тут. Вон КПП", - ответил он.
На территорию журналиста не пропустили, однако он решил хотя бы найти подтверждение тому, что здесь действительно тренируют наемников. Он попытался узнать информацию о погибших 7 февраля в Сирии в результате авиаудара. Фамилии на листочке у него приняли, значит, родственники пропавших без вести обращались сюда уже не один раз.
Как ранее сообщалось, в Сирии среди наемников ЧВК Вагнера, которые стали жертвами американского авианалета, якобы была целая группа выходцев из Украины.