В России журналисты показали лагерь подготовки наемников Вагнера, фото

Закрытая зона с казармами расположена в 30 километрах от Краснодара.

Лагерь наемников Вагнера находится на хуторе Молькино в России Фото: znak.com

Российские журналисты выяснили, что наемников частной военной компании Вагнера уже на протяжении многих лет готовят в лагере, расположенном в хуторе Молькино неподалеку от Краснодара.

Корреспондент Znak.com побывал в населенном пункте и пообщался с солдатами на КПП и местными жителями.

По информации журналиста, лагерь наемников находится в километре от Молькино. От посторонних его защищают несколько КПП, поэтому на территорию так называемой воинской части пройти невозможно. Однако со стороны видны казармы, которые расположены в облицованных сайдингом домиках, а также решетчатый забор. По словам корреспондента, все камеры наружного наблюдения смотрят внутрь периметра, значит действий извне здесь не опасаются.

Автор публикации на парковке увидел автомобили и спросил у одного из водителей, здесь ли расположен лагерь Вагнера.

"Да, тут. Вон КПП", - ответил он.

На территорию журналиста не пропустили, однако он решил хотя бы найти подтверждение тому, что здесь действительно тренируют наемников. Он попытался узнать информацию о погибших 7 февраля в Сирии в результате авиаудара. Фамилии на листочке у него приняли, значит, родственники пропавших без вести обращались сюда уже не один раз.

Лагерь ЧВК на Google Maps Фото: znak.com

Как ранее сообщалось, в Сирии среди наемников ЧВК Вагнера, которые стали жертвами американского авианалета, якобы была целая группа выходцев из Украины.