В российком МИДе назвали Павла Климкина дураком из-за футбольного ЧМ-2018

Дипломаты Украины и РФ устроили такую себе Twitter-"перестрелку".

Павел Климкин REUTERS

Украинские и российские дипломаты из министерств иностранных дел обеих стран устроили "перестрелку" в сервисе микроблогов Twitter по поводу поездок болельщиков из Украины в РФ летом нынешнего года на грядущее мировое первенство по футболу.

В украинском МИД подилились твитом своего главы Павла Климкина, который содержал такой текст: "Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена".

Буквально за считанные минуты аккаунт МИД России ретвитнул это сообщение и написал ответное – причем, что интересно, на украинском языке: "Мы будем очень рады видеть на FIFAWorldCup всех болельщиков, включая наших соседов-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков".

Twitter

Напомним, ранее Климкин объяснил, почему многие и многие украинцы по-прежнему работают в РФ.

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