В российский флот вошел фрегат, который заложили 12 лет назад

Корабль проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вступил в строй росВМФ 28 июля, он стал одним из 26 кораблей, которые РФ построит в 2018 году.

"Горшков" строился на протяжении 12 лет РИА Новости

В России первый, уже давно обещанный к спуску вундерваффе-фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" наконец-то приняли в состав Военно-морского флота России; строить корабль начали еще в 2006 году. Еще 28 июля на нем подняли флаг.

Фрегат вошел в 43-ю ракетную дивизию кораблей Северного флота - это значит, что в акватории Черного моря он, скорее всего, не появится, сообщают росСМИ.

"Это головной фрегат в серии кораблей дальней морской зоны, построенный для Военно-морского флота. Таких фрегатов будет у нас четыре", - заявили в верхушке ВМФ РФ, комментируя корабль. Также там сообщили, что ПКБ флота уже приступили к созданию проекта модернизированых фрегатов 22350М. Первый подобный корабль русские хотят построить в 2026 году.

Всего за 2018 года флот России планирует получить 26 боевых кораблей, катеров и судов, из них восемь уже построено.

Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков" был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010-го (т.е. в работе он находился около 12 лет!). В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. При этом передачу фрегата российскому флоту неоднократно переносили из-за необходимости еще раз испытать все системы корабля. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты "Оникс" и "Калибр", а также зенитные ракетные комплексы "Полимент-Редут".

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Напомним, Россия перебросила около 40 боевых катеров в Азовское море - в большинстве своем это катера Федеральной службы безопасности и ВМФ.

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