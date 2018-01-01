В российском городе из реки вытащили чемодан с телом мужчины

Причины смерти человека пока неизвестны.

В Ногинске из реки вытащили чемодан с телом мужчины Скриншот видео с youtube.com

В среду, 2 мая, в российском городе Ногинск Московской области из реки Клязьма вытащили чемодан, в котором находилось тело мужчины

Правоохранители начали дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) уголовного кодекса, говорится на сайте Главного следственного управления Следкома РФ по региону.

Чемодан обнаружили недалеко от плотины, личность погибшего и причины смерти устанавливаются, пишет российский "5 канал".

Напомним, в феврале 2017 года СМИ сообщили, что в центре столицы России Москвы в автомобиле обнаружили тело 47-летнего гражданина Украины. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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