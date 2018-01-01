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В российском городе ливень размыл объекты, построенные к ЧМ-2018: фото

Сегодня, 18:52
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1 / 5 В Нижнем Новгороде ливень повредил объекты, построенные к ЧМ-2018 (фото: nn.ru)

В Нижнем Новгороде на Волжской набережной произошел провал.

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В Нижнем Новгороде ливень повредил объекты, построенные к ЧМ-2018 фото: nn.ru
В российском Нижнем Новгороде был ливень, он размыл построенные к Чемпионату мира по футболу 2018 дороги и набережные.

В городе дорожные службы ликвидируют последствия непогоды, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова мэра Владимира Панова.

"Система ливневых канализаций в городе, похоже, дошла до критического состояния. На Волжской набережной, абсолютно новом объекте, произошел провал. По предварительным данным, это серьезная грубая ошибка проектантов (набережной — Ред.)", — отметил он.

Чиновник добавил, вода также смыла брусчатку в Александровском саду. "Кроме того, ливневые канализации не сработали на Нижневолжской набережной, которую городские власти открыли после десятилетней реконструкции — также в преддверии Чемпионата мира по футболу", — отметило агентство.

Издание "НН.ру", в частности, показало фотографии провалившейся брусчатки и грунта на Волжской набережной, которая находится в непосредственной близости от стадиона "Нижний Новгород" и была благоустроена в рамках подготовки города к мундиалю.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В конце апреля СМИ сообщали, что в Волгограде построенный к турниру стадион "Арена-Волгоград" начал трещать по швам.

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Теги:  
Нижний Новгород, ливень, непогода, ЧМ-2018
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