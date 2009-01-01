В российском городе орудует маньяк-бисексуал, завлекает жертв песнями Королевой — соцсети

Злоумышленник якобы соблазнил, а потом заколол ножом мужчину.

Возможный злоумышленник Скриншот видео со страницы vk.com/mash

В российской Перми орудует маньяк-бисексуал, он завлекает девушек и мужчин песнями Наташи Королевой, а потом душит и грабит.

Об этом говорится в паблике Mash в ВКонтакте.

По его данным, на счету злоумышленника три пострадавших девушки и убийство мужчины, которого он соблазнил, а потом заколол ножом.

"Пермский душитель или маньяк-бисексуал — называйте как хотите. В Перми появился психопат, который завлекает девушек и мужчин песнями Наташи Королевой, а потом душит и грабит", — отмечается в сообщении.

Напомним, 27 октября в подмосковных Xимках задержали ранее судимого за тяжкие насильственные преступления Александра Масленникова, которого подозревают в том, что он убил жительниц города Волжский, расчленил их тела, пропустил через мясорубку, а останки мог скормить собакам.