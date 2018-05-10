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В российском колледже студент открыл стрельбу и покончил с собой, фото с места трагедии

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1 / 4 В колледже Барабинска студент ранил однокурсника и покончил с собой (Life.ru)

Инцидент произошел в Барабинске, на данный момент известно о трех пострадавших.

кровь,земля
В колледже Барабинска студент ранил однокурсника и покончил с собой kiev.informator.ua
В четверг, 10 мая, в российском городе Барабинск в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Николая Лунина студент ранил однокурсника и покончил с собой.

Пострадавший получил огнестрельное ранение, его оперировали, пишет РИА Новости со ссылкой на врачей.

По данным агентства, в результате инцидента еще два человека получили переломы, когда выпрыгнули из окна, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, 18 апреля в Стерлитамаке в общеобразовательной школе №1 17-летний ученик ножом ранил учителя, порезал руку школьнице, разлил горючее вещество и поджег. После нападения подросток сам себя ранил ножом, злоумышленник и другие пострадавшие были госпитализированы.

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Россия, колледж, нападение, ранил, покончил с собой, Барабинск
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