В российском колледже студент открыл стрельбу и покончил с собой, фото с места трагедии

Инцидент произошел в Барабинске, на данный момент известно о трех пострадавших.
Пострадавший получил огнестрельное ранение, его оперировали, пишет РИА Новости со ссылкой на врачей.
По данным агентства, в результате инцидента еще два человека получили переломы, когда выпрыгнули из окна, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, 18 апреля в Стерлитамаке в общеобразовательной школе №1 17-летний ученик ножом ранил учителя, порезал руку школьнице, разлил горючее вещество и поджег. После нападения подросток сам себя ранил ножом, злоумышленник и другие пострадавшие были госпитализированы.
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