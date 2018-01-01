В российском мегаполисе произошел крупный пожар: фото, видео

На данный момент возгорание охватило около полутысячи квадратных метров.

В российском городе Санкт-Петербург произошло возгорание в автоцентре.

Как сообщают представители пресс-службы Главка МЧС РФ, пожар охватил 500 квадратных метров всей территории здания.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15.39, после чего на место инцидента выехали пожарные. На данный момент известно, что первым загорелся склад с автозапчастями, находящийся на площади одного из автосалонов.

В ликвидации пожара были задействованы 24 единицы техники и 107 человек личного состава, в том числе и от МЧС − 19 единиц техники и 89 человек личного состава.

Спасатели эвакуировали весь персонал и посетителей автоцентра. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют.

"В медицинской помощи никто не нуждается. Горит кровля по всей площади. На внутренние помещения пожар пока не перекинулся", – заявил журналистам сотрудник оперативного штаба МЧС, развернутого на месте возгорания.

Напомним, ранее пользователи Сети разозлились, увидев фото Путина, проведывающего "пострадавшего" на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.