В российском селе мужчина убил пять человек и свел счеты с жизнью

В РФ злоумышленник, в частности, убил ребенка.

В якутском селе мужчина убил пять человек, после чего свел счеты с жизнью ykt.sledcom.ru

В селе Булгунняхтах Хангаласского района Республики Саха (Якутия) Российской Федерации мужчина убил пять человек, в том числе и 10-летнего ребенка, после чего покончил с собой

Тела людей нашли в четверг, 24 мая, в трех домах, расположенных по улице Лесной, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

"По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и ребенка", — отметили в ведомстве.

После этого он пошел в соседний дом и аналогичным образом совершил убийство двух мужчин, вернулся к себе домой и совершил самоубийство. Начато дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего) Уголовного кодекса России.

Ранее в российском городе Барабинск в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Николая Лунина 17-летний студент устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, ранил сокурсника, а потом покончил с собой.

Читайте наши новости в Facebook