В российской школе ученик с топором напал на детей и поджог класс, есть пострадавшие

Возможный злоумышленник уже задержан, отметили правоохранители.
В результате атаки пострадали трое детей и учитель, подозреваемый задержан, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета по Республике.
"По предварительным данным следствия, 19 января 2018 года утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса…", — отметили в ведомстве.
Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса страны.
Напомним, 15 января в одной из школ российского города Пермь, расположенной в Мотовилихинском районе, между двумя школьниками произошла драка с применением ножей, пострадали несколько человек, подозреваемых задержали. Узнать больше об инциденте можно здесь.