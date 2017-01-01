В российской школе ученик с топором напал на детей и поджог класс, есть пострадавшие

Возможный злоумышленник уже задержан, отметили правоохранители.

Правоохранители уже задержали возможного злоумышленника Скриншот с сайта buryatia.sledcom.ru

В пятницу утром, 19 января, в столице российской Республики Бурятия — городе Улан-Удэ — в одной из школ, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор", ученик с топором напал на школьников , а потом при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог класс.

В результате атаки пострадали трое детей и учитель, подозреваемый задержан, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета по Республике.

"По предварительным данным следствия, 19 января 2018 года утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса…", — отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса страны.

Напомним, 15 января в одной из школ российского города Пермь, расположенной в Мотовилихинском районе, между двумя школьниками произошла драка с применением ножей, пострадали несколько человек, подозреваемых задержали. Узнать больше об инциденте можно здесь.