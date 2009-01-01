В Россию из Сирии доставили 12 гробов с российскими наемниками "группы Вагнера"

О дальнейшей судьбе этих гробов неизвестно.

Об этом со ссылкой на знакомую Романа Заболотного, которого казнили ранее вместе с Григорием Цуркану боевикии "Исламского государства", сообщает "Радио Свобода".

"Мы вчера позвонили в аэропорт Ростова-на-Дону, куда, по идее, должен поступать "груз-200". Они сообщили, что 28 сентября некий Драчев Владимир, представитель Вагнера, забирал "груз-200". Что 28 сентября пришло 12 мест, ну вы понимаете, 12 гробов. Где они сейчас, мы не знаем", — отметила женщина.

Романа Заболотныый казнен боевиками ИГИЛ. radiosvoboda.org

О смерти Заболотного родным уже сообщили, но доставлен ли в Россию гроб — пока неизвестно: всех "200-х", по словам нашей собеседницы, в аэропорту Ростова-на-Дону забирают таинственные "представители Вагнера", и лишь потом, спустя долгое время, цинковые гробы передают родным, строго настрого запрещая их вскрывать.

Она пояснила, что в случае, если солдат-наемник погибает, то подписывается договор передачи тела родственникам, и цинковый гроб запрещено открывать.

"За погибшего солдата они дают от 1,3 млн до 3 млн рублей. В зависимости от его разряда и того, кем он был — командир или обычный солдат-наемник. Они действительно идут погибать", — добавила собеседница издания.

Женщина также предположила, что тела "вывозят вообще в Краснодарский край".

"Никто нигде не знает, где они хранятся, что с ними творится и когда люди вообще получат похоронку. Она приходит гораздо позже смерти — на месяц, на два. Если солдат-наемник погибает, подписывается договор передачи тела родственникам и цинковый гроб запрещено открывать. Где тела, непонятно, мне кажется, они их вывозят вообще в Краснодарский край. Люди знают, что их сын погиб, но не знают, когда ждать его тела и будет ли оно вообще. И в каком состоянии. При осколочном ранении в голову тело можно опознать. Я не понимаю, почему они тело не дают опознать родственникам, ждут непонятно сколько времени. Тело же портится", — говорит женщина.

Она также отметила, что родственники узнали о смерти Заболотного через "левые" источники.

"Связь... Вообще, если почитать договор с Вагнером, у вас волосы дыбом встанут. Они забирают все мобильные телефоны, они забирают все. Связь может быть только со связистами и только через "левые" источники", говорит женщина.

Кроме того брат одного из пленных русских в Сирии дал шокирующее интервью.

Ранее попавшие в плен к "Исламскому государству" россияне Роман Заболотний и Григорий Цуркану, предположительно воевавшие в Сирии на стороне правительственных сил в составе ЧВК "Вагнера", казнены — заявил со ссылкой на неназванные источники депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

видео: youtube.com



