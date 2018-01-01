В РПЦ озаботились "перевоспитанием" геев

Митрополит Иларион высказался категорически против усыновления детей трансгендерами.

В РПЦ думают о традиционной сексуальной ориентации фото: nr2.ru

Воцерковление возвращает людей к традиционной сексуальной ориентации, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином", — сказал он в эфире росТВ.

Кроме того, митрополит Иларион высказался категорически против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Обращаясь к опыту некоторых западных стран, которые приравняли однополое сожительство к браку и позволили однополым парам усыновлять детей, иерарх подчеркнул, что "будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути".

Отвечая тем, кто говорит об антинаучности такой позиции церкви, архипастырь сослался на исследования ученых, показывающих, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане России Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые поставили в паспорта штампы о законном браке, из-за угроз были вынуждены уехать из страны.