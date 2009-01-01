Разбитые авто, поваленные деревья и жертвы. В Румынии бушевал ураган, опубликованы фото и видео

На западе страны скорость ветра достигала 90 км/ч.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные местного издания Digi24.
Агентство уточнило, что десятки деревьев были вырваны с корнем, также ветер срывал крыши со зданий, падающие предметы повредили много авто.
"Ураган длился 15 минут, скорость ветра достигала 90 км/ч… жителей региона не предупредили о надвигающейся стихии", — говорится в статье.
Жертвами непогоды стали пять человек в районе Тимиш, два — в Бистрица-Нэсэуде и один — в Араде.
Ранее сообщалось, что островами Карибского бассейна пронесся разрушительный ураган "Ирма", были жертвы, пострадали более миллиона жителей. Узнать больше о последствиях стихии можно здесь.
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