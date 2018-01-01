Сегодня, 20:17 RSS

В Румынии по вине водителя перевернулся автобус с украинскими детьми: фото

Сегодня, 19:19
смпиро < >
< >
1 / 3 (Фото: Mediafax.ro)

По данным местной полиции, среди пострадавших исключительно несовершеннолетние пассажиры.

Недалеко от населенного пункта Михаил-Когэлничану в Румынии попал в ДТП автобус, в салоне которого находилось 60 украинских туристов, из них 49 – дети.

Как сообщает местное издание Mediafax.ro со ссылкой на данные медиков, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет, все трое госпитализированы.

Отмечается, что автобус с гражданами Украины возвращался из Болгарии. Все пассажиры, которым не понадобилась помощь медиков, направлены в Михаил-Когальничану.

По данным правоохранителей, автобус перевернулся и слетел в кювет по вине водителя, 52-летнего украинца, который не справился с управлением. Ведутся следственные действия, решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела.

Напомним, ранее в Будапеште в результате ДТП с туристическим автобусом из Украины пострадали 28 украинцев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Румыния, ДТП, украинцы, туристы, дети
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности