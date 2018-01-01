В Румынии разбился еще один военный самолет, пилоты катапультировались

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в рамках подготовки к авиашоу.

"Ястребы" стоят на вооружении ВВС Румынии с 1987 года Википедия

В Румынии разбился еще один военный самолет - на этот раз потерпел крушение учебно-тренировочный самолет румынских ВВС IAR-99 Soim ("Ястреб"), двум пилотам удалось катапультироваться.

Авиакатастрофа произошла на военном аэродроме Baza 95 "Бакэу" рядом с одноименным городом в Восточной Румынии; по предварительной информации, самолет упал через некоторое время после взлета, сообщает Romania TV.

Один из катапультировавшихся пилотов был быстро обнаружен и срочно госпитализирован в городскую больницу Бакэу, второго пилота все еще пытаются обнаружить. После падения самолет загорелся, на место прибыли пожарные и спасательные службы.

По информации источника канала, в эти выходные самолет должен был принимать участие в авиационном шоу в Бухаресте. Ведется установление причин катастрофы.

IAR-99 Soim - легкий учебно-тренировочный самолет румынской разработки и производства; может выполнять также функции легкого штурмовика. Впервые поступил на вооружение ВВС Румынии в 1987 году, зарекомендовал себя, как довольно неплохая, надежная и неприхотливая машина.

Читайте также В Индии упал истребитель Су-30МКИ российского производства - The Times of India

Напомним, ранее в Румынии разбился истребитель МиГ-21 Lancer; это произошло на авиабазе румынских Военно-воздушных сил Борча в ходе показательного полета. Пилот самолета погиб. После аварии Румыния временно приостановила полеты всех самолетов этого типа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram