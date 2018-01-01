В Русской православной церкви дали оценку сексуальным домогательствам в России

В РПЦ настаивают, что эта проблема не является "национальным бедствием".

Представитель РПЦ Леонид Слуцкий заявил, что сексуальные домогательства для России не являются проблемой. Фото: Russianchurch

В России дискриминация женщин мужчинами в связи с домогательствами интимного характера не является острой проблемой.

Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, добавив, что у мужчин должна оставаться возможность оказывать дамам знаки внимания.

"Если начальник склоняет свою подчинённую с помощью домогательств к каким-то интимным отношениям, то это грубейшее насилие, это недопустимая ситуация. А если мужчина ухаживает за женщиной и где-то переходит грань, женщина его останавливает, и он может воспринять это и остановиться, то всё нормально", - говорит он.

По словам Калинина, на этом вопросе женщины начали спекулировать, что является непозволительным. Он убежден, что мужчин обвиняют в домогательствах "по любому поводу".

Представитель РПЦ заявил, что проблема не является первостепенной для российского общества.

"Нельзя же лишать мужчин принципиальной возможности ухаживать за женщинами или по каждому такому случаю подавать на них в суд и использовать это для каких-то своих корыстных целей. Нужно быть взвешенным в этом вопросе. Не следует однозначно по любому поводу обвинять мужчин, которые ухаживают за женщинами", - сказал он.

Калинин отметил, что нужно создавать больше семей, и это станет источником решения данной проблемы.

Напомним, ранее в России депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который состоит в политсиле Владимира Жириновского, журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.