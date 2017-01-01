В ряде городов мира люди проехались в метро без штанов, фото

Участники флешмоба не постеснялись ехать в общественном транспорте в трусах.

В ряде городов мира люди проехались в метро в трусах Reuters

В ряде городов мира, в частности, в американском Нью-Йорке, немецком Берлине, чешской Праге и израильском Иерусалиме прошел ежегодный флешмоб "В метро без штанов".

Традиция кататься в трусах в общественном транспорте зародилась в Нью-Йорке, пишет ТСН.

Во время первого такого флешмоба в 2002 году без штанов в метро проехались семь человек. Теперь в этом несколько пикантном мероприятии участвуют сотни людей в разных городах мира.

Напомним, в ноябре 2017-го в соцсети Instagram набрал популярность флешмоб "вуменспрединг", названный по аналогии с "менспредингом" (мужская привычка сидеть в транспорте, широко расставив ноги, стесняя при этом других пассажиров) — девушки специально раздвигали ноги, фотографировались и публиковали снимки в Сети.