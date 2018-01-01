В Сан-Паулу загорелась и обрушилась многоэтажка. Фото, видео

Данных о пострадавших и погибших пока нет.

В центре бразильского Сан-Паулу загорелось многоэтажное здание, которое обрушилось, когда пожарные пытались справиться с огнем.

Как сообщает Associated Press, при обрушении здания могут быть жертвы, однако точное число возможных пострадавших или погибших не сообщается.

Ранее в здании находилось управление федеральной полиции Бразилии, однако много лет оно не использовалось по предназначению и было занято сквоттерами.