"В сапогах и камуфляже". Российский политолог раскрыл новый план Путина

Вождь не может прийти на прямую линию, поджав хвост, подчеркнул Пионтковский.

Политолог раскрыл новый план Путина v-putin.nnm.me

Президент РФ Владимир Путин неожиданно назначил прямую линию "общения с народом" на 15 июня, через три дня после запланированного всероссийского марша протеста, который по всем ожиданиям будет еще более массовым и успешным, чем прошедшая в РФ акция 26 марта.

Об этом написал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в своем Facebook.

Он отметил, что ни в коем случае запланированный марш не будет он успешным.

"Вождь не может прийти на прямую линию, поджав хвост. Он должен прийти в сапогах и камуфляже, пропахнув порохом и слезоточивым газом. Прийти и доложить арийскому племени с дополнительной хромосомой, что верные ему нацгвардейцы во главе с беспощадным к врагам рейха маршалом Золотовым подавили 12 июня попытку вооруженного мятежа, инспирированного врагами России. А 13-14 июня провели зачистку предателей в высших эшелонах власти", — пишет политолог.

По его мнению, в этих условиях Путин не может себе позволить покинуть свой пост национального лидера, собирателя земель русских.

"Если процесс консолидации общества будет достаточно динамичным, к концу года возможна отмена чрезвычайного положения. Тогда он примет участие в выборах Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года — день воссоединения Крыма с Великой Россией.

Такой вот план Путина. Будет ли он реализован? Это зависит от всех нас. В том числе и от тех наверху, кто подпадет под зачистку. 14 дней у них еще есть. Предупрежден значит вооружен", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее в частной разведке США назвали серьезную проблему Кремля.