"В сапогах и камуфляже". Российский политолог раскрыл новый план Путина

Вождь не может прийти на прямую линию, поджав хвост, подчеркнул Пионтковский.
Об этом написал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в своем Facebook.
Он отметил, что ни в коем случае запланированный марш не будет он успешным.
"Вождь не может прийти на прямую линию, поджав хвост. Он должен прийти в сапогах и камуфляже, пропахнув порохом и слезоточивым газом. Прийти и доложить арийскому племени с дополнительной хромосомой, что верные ему нацгвардейцы во главе с беспощадным к врагам рейха маршалом Золотовым подавили 12 июня попытку вооруженного мятежа, инспирированного врагами России. А 13-14 июня провели зачистку предателей в высших эшелонах власти", — пишет политолог.
По его мнению, в этих условиях Путин не может себе позволить покинуть свой пост национального лидера, собирателя земель русских.
"Если процесс консолидации общества будет достаточно динамичным, к концу года возможна отмена чрезвычайного положения. Тогда он примет участие в выборах Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года — день воссоединения Крыма с Великой Россией.
Такой вот план Путина. Будет ли он реализован? Это зависит от всех нас. В том числе и от тех наверху, кто подпадет под зачистку. 14 дней у них еще есть. Предупрежден значит вооружен", — добавил Пионтковский.
Напомним, ранее в частной разведке США назвали серьезную проблему Кремля.