В Саудовской Аравии тележурналистку хотят наказать за "слишком легкое платье" в кадре (видео)

Власти Королевства Саудовская Аравия начали проверку в отношении известной телевизионной журналистки Ширин аль-Рифай, которая, по их мнению. неподобающе повела себя во время эфира.

Спорный фрагмент эфира опубликовал в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Заид Бенджамин.

Журналистка телеканала Al Aan TV Рифай в день вступления в силу закона о праве вождения автомобилей женщинами вела репортаж с дороги. из-за большой скорости движения автомобилей на дороге ее абайя - традиционное длинное арабское платье - раздувалась на ветру. вследствие чего в эфире появились ее рука и нога - т.е. были выставлены на всеобщее обозрение.

При этом внизу под абайей на журналистке были блузка и брюки.

Внешний вид аль-Рифай вызвал бешеное возмущение множества консервативных пользователей Сети, комментарии были заполнены негативом - "слишком легкое платье", "обнаженная водительница в Аравии", и так далее. В результате официальное ведомство, в ведении которого находится работа всех СМИ в королевстве, обвинило Рифай в нарушении правил работы.

Сама журналистка свою вину отрицает. Сообщается, что после начала разбирательства она покинула пределы страны.

#Saudi General Authority for Audiovisual Media investigates anchor Shereen Rifai "for violating regulations and instructions" by "wearing indecent clothing" during a report she present on ending the ban on women driving in #SaudiArabia according to Okaz newspaper pic.twitter.com/3PDvRwVe2q