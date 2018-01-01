Сегодня, 15:15 RSS

В Саудовской Аравии тележурналистку хотят наказать за "слишком легкое платье" в кадре (видео)

Сегодня, 13:34

Сама журналистка свою вину отрицает, после начала разбирательства она покинула пределы страны.

тележурналистка аль-Рифай
Журналистка телеканала Al Aan TV Рифай неожиданно угодила в эпицентр скандала Скриншот
Власти Королевства Саудовская Аравия начали проверку в отношении известной телевизионной журналистки Ширин аль-Рифай, которая, по их мнению. неподобающе повела себя во время эфира.

Спорный фрагмент эфира опубликовал в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Заид Бенджамин.

Журналистка телеканала Al Aan TV Рифай в день вступления в силу закона о праве вождения автомобилей женщинами вела репортаж с дороги. из-за большой скорости движения автомобилей на дороге ее абайя - традиционное длинное арабское платье - раздувалась на ветру. вследствие чего в эфире появились ее рука и нога - т.е. были выставлены на всеобщее обозрение.

При этом внизу под абайей на журналистке были блузка и брюки.

Внешний вид аль-Рифай вызвал бешеное возмущение множества консервативных пользователей Сети, комментарии были заполнены негативом - "слишком легкое платье", "обнаженная водительница в Аравии", и так далее. В результате официальное ведомство, в ведении которого находится работа всех СМИ в королевстве, обвинило Рифай в нарушении правил работы.

Сама журналистка свою вину отрицает. Сообщается, что после начала разбирательства она покинула пределы страны.


Читайте также Конкурс красоты в Саудовской Аравии: верблюдица в 57 тысяч раз дороже женщины

Напомним, женщины в Саудовской Аравии утром 24 июня выехали на своих автомобилях на улицы городов. Указ, впервые разрешающий женщинам водить авто, был издан королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдульазизом 26 сентября 2017 года и вступил в силу 24 июня 2018-го.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Саудовская Аравия, КСА, законы, традиции, журналистка, проверка
ПО МАТЕРИАЛАМ:Главред
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности