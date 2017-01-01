В Саудовской Аравии взбунтовались обозленные счетами за электроэнергию принцы

Ранее долгое время счета за коммунальные услуги принцев оплачивались из государственной казны.

Саудовские принцы Baltnews

В Саудовской Аравии 11 принцев были арестованы правоохранителями после акции протеста в одном из королевских дворцов.

Принцы требовали от властей страны выплаты компенсации одному из них за казненного родственника, сообщает агентство Assosiated Press.

Детали дела при этом не уточняются. Известно лишь, что протестующие принцы также требовали, чтобы власти Саудовской Аравии снова начали оплачивать счета членов королевской семьи за воду и электрическую энергию.

Сразу после того как протестующие отказались уйти из дворца, они были арестованы бойцами Национальной гвардии страны.

Предполагается, что их доставили в тюрьму Аль-Хаир, расположенную на юге от столицы королевства - города Эр-Рияд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что саудовский принц заплатил в казну страны миллиард долларов - ради выхода на свободу из тюрьмы.