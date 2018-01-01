В СБУ обнародовали досье на воевавших в Сирии путинских наемников

Информацию озвучил руководитель аппарата украинской спецслужбы Игорь Гуськов.

Наемники из ЧВК "Вагнер" "24 Канал"

Сотрудники СБУ установили личности 206 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", воевавших в Сирии на стороне сил Башара Асада в феврале нынешнего года.

Такую информацию сделал достоянием общественности на брифинге в Киеве руководитель аппарата украинской спецслужбы Игорь Гуськов. "Российская власть сознательно вводит в заблуждение не только мировое, но и российское общество в отношении ЧВК "Вагнер" и жертв среди них. СБУ установила и идентифицировала лица 206 наемников, которые непосредственно принимали участие в так называемом наступлении в Сирии в феврале месяце", − сказал он.

По данным пресс-центра СБУ, огласке преданы подробные досье на иностранцев-наемников, которые принимали участие в сирийской войне в составе ЧВК "Вагнер" − 11 граждан Беларуси, четырех - Молдовы, по одному - Казахстана и Армении.

Кроме того, украинские спецслужбисты установили личность боевика, который причастен к крушению 14 июня 2014-го неподалеку от Луганска самолета ВСУ модели "Ил-76", в результате которого погибли 49 украинских военных

"Его личность установлена - это Лебедев Андрей Николаевич, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК", − заявили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генерал сирийских повстанцев рассказал о деталях разгрома путинских наемников в Сирии, а исследователи изBellingcat показали, как наемники из ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе.

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