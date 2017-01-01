В Сенате Польши утвердили закон о "бандеровской идеологии"

Сенаторы отклонили поправку об аннулировании положения о "преступлениях украинских националистов".

Сенат Польши оставил без внимания поправки оппозиционеров Фото: flickr.com/sejmrp

Комиссии главного законодательного органа Польши без каких-либо поправок поддержали законопроект, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Об этом сообщает Onet.pl.

За ратификацию документа проголосовали 11 депутатов, против высказались пять, воздержавшихся не было. Большинством голосов закон поддержали комиссии по правам человека, по вопросам верховенства права и по вопросам культуры.

Сенаторы отказались убирать из законопроекта поправку о "преступлениях украинских националистов". Каждому, кто отрицает вину украинцев или представителей других национальностей, которые сотрудничали с представителями Третьего рейха, грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет. Смягчить эту статью закона предлагали оппозиционеры политической партии "Гражданская платформа".

После утверждения комиссий за закон должны проголосовать депутаты Сената. Документ вступит в силу после подписи президента страны.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

В МИД Украины прокомментировали нашумевший закон, подчеркнув, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать. Причинами для этого может послужить, в частности, факт совместной борьбы украинцев и поляков против тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны.

Как ранее сообщалось, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятие польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии" только ухудшит отношения между Варшавой и Киевом.