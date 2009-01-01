В Сербии Bentley протаранил авто президента

Инцидент произошел вчера утром в Белграде.

Александар Вучич Reuters

В субботу утром, 2 сентября, в столице Сербии — Белграде — автомобиль марки Bentley протаранил машину с президентом страны, подозреваемые задержаны.

Об этом сообщает местная газета Politika, ссылаясь на правоохранителей, пишет РБК-Украина.

По его данным, иномарка врезалась в президентский кортеж из трех авто при проезде через перекресток с круговым движением, в ней ехали три молодых человека.

"… Bentley протаранил машину, в которой находился Вучич. После этого автомобиль продолжил движение и заблокировал вторую машину сопровождения", — говорится в статье.

Нарушителей догнала третья машина из кортежа. По данным полиции, задержанные работают охранниками на популярной белградской дискотеке, Bentley они взяли у сербского футболиста, который проводил там время.

Напомним, в декабре 2016 года в крупнейшем городе Турции — Стамбуле — кортеж президента государства Реджепа Тайипа Эрдогана попал в аварию, пострадали четыре его охранника.