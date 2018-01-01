В Сербии задержали двух украинок из Луганска, снимавших с дрона здание Генштаба

Задержание гражданок Украины подтвердил президент страны Александар Вучич.

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В Белграде, столице Сербии, сотрудники военной полиции задержали двух гражданок Украины при попытке снять с помощи дрона-беспилотника здание Генерального штаба страны.

Такое сообщение опубликовал портал B92.

Позднее президент Сербии Александар Вучич подтвердил арест иностранных граждан, и заявил, что "этот инцидент точно не что-то опасное". Более детальную информацию сербский лидер обещал озвучить сразу после встречи с представителями спецслужб.

По данным представителей Министерства обороны Сербии, задержанные украинки родом из города Луганск.

Сейчас рассмотрением дела занимаются следователи сербской прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов.

Согласно предварительной информации, задержанные без разрешения снимали здание Генштаба, в котором, помимо всего прочего, сейчас располагаются штаб-квартиры Службы военной разведки и Службы военной безопасности.

Напомним, ранее в Сербии пророссийская партия призвала просить помощи у РФ.