В Сербии задержали двух украинок из Луганска, снимавших с дрона здание Генштаба

Задержание гражданок Украины подтвердил президент страны Александар Вучич.
Такое сообщение опубликовал портал B92.
Позднее президент Сербии Александар Вучич подтвердил арест иностранных граждан, и заявил, что "этот инцидент точно не что-то опасное". Более детальную информацию сербский лидер обещал озвучить сразу после встречи с представителями спецслужб.
По данным представителей Министерства обороны Сербии, задержанные украинки родом из города Луганск.
Сейчас рассмотрением дела занимаются следователи сербской прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов.
Согласно предварительной информации, задержанные без разрешения снимали здание Генштаба, в котором, помимо всего прочего, сейчас располагаются штаб-квартиры Службы военной разведки и Службы военной безопасности.
Напомним, ранее в Сербии пророссийская партия призвала просить помощи у РФ.