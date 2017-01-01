В сеть выложили едкую карикатуру на Путина после "Кремлевского" доклада

Высмеивающий президента РФ рисунок появился в сервисе микроблогов Twitter.

Владимир Путин на фоне взрыва "Госновости"

Во всемирной сети была опубликована карикатура на президента РФ Владимира Путина и его состояние после публикации в США т.н. " Кремлевского доклада ", которым определяется круг ближайших соратников лидера РФ.

Рисунок опубликовал в сервисе микроблогов Twitter художник Андрей Петренко.

Twitter

"В Кремле запахло жареным…", – говорится в подписи к изображению.

На карикатуре нарисован Путин, который залез на трон, установленный на горе денег. Перед ним стоит человек в плаще с капюшом, из-под которого выглядывает чуб, похожий на тот, что носит президент США Дональд Трамп. Он держит в руке горящий факел и собирается поджечь деньги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина прокомментировали "кремлевский доклад" властей США.