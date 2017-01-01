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В сеть выложили едкую карикатуру на Путина после "Кремлевского" доклада

Сегодня, 21:51

Высмеивающий президента РФ рисунок появился в сервисе микроблогов Twitter.

Путин
Владимир Путин на фоне взрыва "Госновости"
Во всемирной сети была опубликована карикатура на президента РФ Владимира Путина и его состояние после публикации в США т.н. "Кремлевского доклада", которым определяется круг ближайших соратников лидера РФ.

Рисунок опубликовал в сервисе микроблогов Twitter художник Андрей Петренко.

Путин карикатура
Twitter

"В Кремле запахло жареным…", – говорится в подписи к изображению.

На карикатуре нарисован Путин, который залез на трон, установленный на горе денег. Перед ним стоит человек в плаще с капюшом, из-под которого выглядывает чуб, похожий на тот, что носит президент США Дональд Трамп. Он держит в руке горящий факел и собирается поджечь деньги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина прокомментировали "кремлевский доклад" властей США.

 
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Путин, карикатура, США, Кремлевский доклад, Twitter
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