В Сети набирает популярности опасный флэшмоб, опубликовано видео

Флешмоб начался с публикации на пародийном сайте The Onion в 2015 году.

Набирает популярности флэшмоб Tide Pod Challenge Скриншот

Набирает популярности опасный интернет-флэшмоб под названием Tide Pod Challenge, который может плачевно закончиться для исполнителя.

Подростки жуют на камеру гель-таблетки Tide для стирки, чтобы набрать побольше лайков, сообщает Fox News.

Флешмоб начался с публикации на пародийном сайте The Onion в 2015 году. Малыш хотел съесть синюю и красную моющую капсулу. Пользователи тогда подметили, что продукт выглядит, как обычный мармелад.

Как итог, в 2017 году центры токсикологического контроля получили сообщения о 10,5 тысячах случаев отравления. Согласно правилу флэшмоба, подростки едят капсулы и передают эстафету друзьям. Некоторые даже пытаются сервировать опасный продукт перед употреблением.

Врачи отмечают, что сомнительная "забава" может закончиться летальным исходом. Ведь в состав стирального порошка входят вещества с повышенной токсичностью. Тем временем, на сайте Tide существует инструкция на случай, если порошок попал в организм. Пострадавший должен вызвать скорую помощь и выпить стакан молока или воды.

Тем временем, модераторы YouTube начали удалять такие ролики.