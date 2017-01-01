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В Сети набирает популярности опасный флэшмоб, опубликовано видео

Сегодня, 19:38

Флешмоб начался с публикации на пародийном сайте The Onion в 2015 году.

Флэшмоб
Набирает популярности флэшмоб Tide Pod Challenge Скриншот
Набирает популярности опасный интернет-флэшмоб под названием Tide Pod Challenge, который может плачевно закончиться для исполнителя.

Подростки жуют на камеру гель-таблетки Tide для стирки, чтобы набрать побольше лайков, сообщает Fox News.

Флешмоб начался с публикации на пародийном сайте The Onion в 2015 году. Малыш хотел съесть синюю и красную моющую капсулу. Пользователи тогда подметили, что продукт выглядит, как обычный мармелад.

Как итог, в 2017 году центры токсикологического контроля получили сообщения о 10,5 тысячах случаев отравления. Согласно правилу флэшмоба, подростки едят капсулы и передают эстафету друзьям. Некоторые даже пытаются сервировать опасный продукт перед употреблением.

Врачи отмечают, что сомнительная "забава" может закончиться летальным исходом. Ведь в состав стирального порошка входят вещества с повышенной токсичностью. Тем временем, на сайте Tide существует инструкция на случай, если порошок попал в организм. Пострадавший должен вызвать скорую помощь и выпить стакан молока или воды.

Тем временем, модераторы YouTube начали удалять такие ролики.
Теги:  
Флэшмоб, Tide Pod Challenge, опасность
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